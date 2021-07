Fran Vanhoutte stabiel na val

Skater Fran Vanhoutte uit Gistel is woensdagavond na een ernstige val tijdens de Europese kampioenschappen voor onderzoek in het ziekenhuis in het Portugese stadje Estarreja opgenomen.

Haar toestand is stabiel, zegt bondscoach Kwinten Tas. Na haar gewonnen 1.000 meter op de piste in Canelas nabij de havenstad Porto kwam junior Vanhoutte ten val. Ook andere skeeleraars gingen onderuit. Volgens ooggetuigen kreeg Vanhoutte daarbij een skate van een tegenstandster in het gezicht. "Ik schrik niet zo gauw", aldus Tas, die snel ter plekke was. "Maar nu toch wel."

In aanwezigheid van de Belgische kine Frederik Adriaensens is de 18-jarige Vanhoutte naar het ziekenhuis getransporteerd. De Nederlandse teamarts Sharon Hendriks verleende eerste hulp, totdat een ambulance arriveerde. De Belgische afvaardiging heeft geen arts mee naar het EK. Vanhoutte had op de piste in Canelas al drie titels gewonnen.