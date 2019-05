Fragkos nieuwe receptie-hoek Knack Roeselare

De Griekse international van 2 meter lang is geen onbekende voor de Knack Volley-fans want hij speelde dit seizoen bij United Volleys Frankfurt, één van de drie tegenstanders in poule A van de CEV Volleyball Champions League. Méér nog, Andreas Dimitrios Fragkos was in beide wedstrijden zowat de boeman voor de blauw-witten. In Frankfurt deed hij in set 3 en 4 de wedstrijd kantelen zodat Knack Roesleare tot het uiterste moest gaan om de 2-3 overwinning binnen te halen. En op Schiervelde werd Fragkos, met o.a. drie aces, de topscorer voor Frankfurt. In het verleden speelde Fragkos nog samen met ex-Knack Volley setter Eemi Tervaportti bij Olympiakos Piraeus.