Fototentoonstelling over bokser Oshin Derieuw in Kuurne

In Roterij Sabbe aan de Leie in Kuurne loopt er vanaf morgen een fototentoonstelling over bokser Oshin Derieuw. Fotograaf Jef Lievens volgde Derieuw een jaar lang.

"Ik denk dat er hier 85 procent van mijn leven aanwezig is. En dat is heel mooi om te zien. Ik zie mijn verschillende persoonlijkheden terug in de foto’s. Natuurlijk de bokser met een heel hoge focus, die getraind is als een machine om te boksen in de ring. Maar ook de partner van Charlotte", klinkt het bij Oshin.

Derieuw heeft haar Olympische droom intussen zo goed als opgeborgen. Ze wil wel nog belangrijke titels halen de komende jaren.

"WBC, WBA, die groene gordel is natuurlijk de leukste. En waarom niet, een wedstrijd waarin ze allemaal op het spel staan. Die zou ik heel graag meemaken. Als atleet denk ik dat ik het waard ben om dat mee te maken. En ik geloof erin dat ik het kan waarmaken."

Naast de tentoonstelling is er ook een boek met de foto's van Jef Lievens.