Fotofinish in Marcel Kint Classic: Hodeg wint voor Merlier

Alvaro Hodeg heeft in Kortrijk de Marcel Kint Classic gewonnen.

De Colombiaan van Deceuninck-Quick Step haalde het in een nipte spurt voor Tim Merlier en de Nederlander Danny Van Poppel. Er kwam een fotofinish aan te pas om Hodeg als winnaar aan te duiden. De spurt werd ontregeld door een valpartij in de laatste twee kilometer. Jordi Warlop was eerste West-Vlaming op plaats 8.