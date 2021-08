Hij won van de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF 39) in drie sets: 11-7, 11-8 en 11-9 na 19 minuten. In zijn tweede wedstrijd in groep B staat Van Acker donderdag tegenover de Japanner Takeshi Akemori (ITTF 7). Van Acker is uittredend paralympische kampioen van de Spelen in Rio de Janeiro en wil in Tokio zijn titel verlengen. Onze provinciegenoot werd eerder al wereld- en Europees kampioen.

