Van Acker versloeg in een spannende finale zijn Japanse tegenspeler na een felbevochten strijd die haast verloren leek. De wedstrijd in Spanje is een goede voorbereiding op de Paralympische Spelen in Tokio (Japan), die eind augustus plaatsvinden. Daar verdedigt Florian zijn gouden medaille die hij vier jaar geleden met veel bravoure haalde op de Paralympische Spelen in Rio (Brazilië).