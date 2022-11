Florian Van Acker stoot door naar halve finales

Op het wereldkampioenschap G-tafeltennis in het Spaanse Granada hebben titelverdedigers Laurens Devos en Florian Van Acker zich woensdagavond in hun categorie allebei geplaatst voor de halve finales.

Devos was in klasse 9 vrij in de achtste finales en won daarna met 3-0 (15-13, 11-4, 11-9) van de Spanjaard Ander Cepas. De tweevoudig paralympisch kampioen (Rio & Tokio) speelt donderdagmiddag (12u15) om een plaats in de finale tegen de Australiër Ma Lin. Die finale staat vrijdagavond (20u45) geprogrammeerd.

Van Acker was in klasse 11 vrij in de zestiende finales. Hij won woensdag achtereenvolgens van de Tunesiër Karim Gharsallah (3-0 / 11-5, 11-7, 11-3) en de Fransman Timothe Ivaldi (3-1 / 8-11, 11-3, 11-5, 11-4). Om de finale te bereiken moet Van Acker, paralympisch kampioen in Rio (2016) en brons in Tokio (2021), donderdagavond (19u) voorbij de Zuid-Koreaan Chang Gi Kim of de Japanner Takeshi Takemori. De finale wordt vrijdagmiddag (12u15) gespeeld.

Devos en Van Acker wonnen allebei goud op het vorige WK, in 2018 in het Sloveense Lasko. Maandag was Devos aan de zijde van Ben Despineux goed voor brons in het dubbelspel (klasse MD18).