Florian Van Acker staat in halve finale

Tafeltennisser Florian Van Acker (ITTF 2) uit Langemark heeft zich op de Paralympische Spelen in Tokio gekwalificeerd voor de halve finales in de klasse 11.

De titelverdediger was in de kwartfinales met 3-1 te sterk voor de Zuid-Koreaan Kim Chang Gi (ITTF 10). De setstanden waren 13-11, 11-5, 8-11 en 11-4.

In de halve finales neemt Van Acker het op tegen de Australiër Samuel Philip von Einem (ITTF 3), die de Spanjaard Eduardo Cuesta Martinez (ITTF 5) met 3-1 (8-11, 11-8, 11-7 en 11-7) versloeg.

Van Acker is op deze manier al zeker van een medaille. De verliezers van de halve finales krijgen namelijk brons.

Eerder veroverde amazone Michèle George met haar paard Best of 8 de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V) in Tokio. Amazone Manon Claeys pakte brons op hetzelfde onderdeel in graad IV en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).