Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle heeft zaterdagmiddag goud veroverd op het wereldkampioenschap Para table tennis in Slovenië.

In de finale was de Hongaar Palos geen partij voor de paralympische kampioen van Rio 2016. Voor Van Acker is het zijn eerste wereldtitel.

Lees ook:

Bekijk hier het interview met Florian net na de beslissende match: