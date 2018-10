Florian Van Acker naar finale WK

Florian Van Acker had in zijn kwartfinale weinig moeite met de Duitser Hartig. Hij had geen antwoord op Van Acker zijn snelle ballen en zo stond het in een mum van tijd al 3-0. Zaterdagvoormiddag nam hij het dan op tegen Samuel Von Einem, die hij versloeg in de finale op de Paralympische Spelen in Rio. Ook hij was geen partij voor de paralympisch kampioen.

Zaterdagmiddag om 16 uur 25 strijdt Van Acker dan tegen de Hongaar Palos voor de wereldtitel.

Bekijk hier Florian zijn reactie na de gewonnen kwartfinale: