Florian Van Acker: ‘Liever naar Parijs dan naar Tokio’

Vijf jaar geleden veroverde Florian Van Acker op de Paralympische Spelen in Rio een gouden medaille in het tafeltennis. ‘Poef’ was geboren, Florian uit Langemark-Poelkapelle groeide uit tot de chouchou van de natie.

En ook al verlopen de voorbereidingen door de coronapandemie niet ideaal, toch is Van Acker, die kampt met een verstandelijke beperking, opnieuw topfavoriet voor goud in Tokio. Daar zijn Florian en trainer Jean-Paul Vansteenkiste van overtuigd. In vergelijking met Rio heeft Van Acker nu een pak meer ervaring, en hij is er ook als speler technisch op vooruit gegaan. (lees verder onder de foto)

Coronatests

Maar ’t is toch met een klein hartje dat Florian Van Acker straks naar Japan afzakt. Vooral de veelvuldige coronatests met een wisser in de neus schrikken hem af. Van Acker zou liever meteen naar de Spelen in Parijs gaan, maar die zijn natuurlijk pas voor 2024.