Morgen speelt Knack Roeselare de heenmatch van de finale van de Europese CEV-cup, tegen Modena in Italië. Een historisch moment, want de vorige Europese finale dateert al van 21 jaar geleden, toen Roeselare de Top Teams Cup won.

Bij Modena speelt oude bekende Tomas Rousseaux, ex-Roeselare en de zoon van de vroegere coach van Knack Emile Rousseaux.

Modena is de recordkampioen in Italië met 12 titels, al dateert de laatste wel van 2016. De scudetto is het allerbelangrijkste in Italië, maar een Europese beker zullen ze niet laten liggen.

Roeselare schakelde in de halve finale Piacenza uit. Afgelopen weekend wonnen die met 0-3 in Modena. Wees maar zeker dat de Italianen respect hebben voor de Belgen.