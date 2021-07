Finale en medaillekans voor Brys-Van Zandweghe

Onze lichte dubbel-twee in het roeien, met Tim Brys en Bruggeling Niels Van Zandweghe, heeft z'n eerste doel op de Spelen bereikt: een finaleplaats pakken. Het volgende doel ligt ook binnen de mogelijkheden: een medaille scoren. Afspraak donderdagnacht om 2u50.

Niels Van Zandweghe en z'n partner Tim Brys werden derde in hun reeks en pakken de vierde tijd van alle halvefinalisten. Dan is een olympische medaille zeker mogelijk. De halve finales kenden zo hun verrassingen.

Noren kapseisen

Sensatie alvast in de eerste halve finale. Daarin kwamen onder meer de sterke Noren uit, die in de reeksen nog sterker waren dan de Belgen. De Noren kapseisden tijdens hun wedstrijd. Drama voor hen, maar wel meteen een stevige concurrent minder voor de finale. (lees verder onder de foto)

Sterke halve finale

De opdracht voor Brys en Van Zandweghe in hun eigen, tweede, halve finale werd zo nog duidelijker: de kans grijpen. De Ieren waren erg sterk in die wedstrijd en bleven de hele tijd buiten bereik. Ook het Italiaanse duo, dat de voorbije jaren een opmerkelijke vooruitgang boekte, bleef de hele tijd op finalekoers. De Belgen hielden vooral de Spanjaarden in de gaten. Die probeerden hen nog te bedreigen, maar konden de derde plaats niet meer afsnoepen waardoor Niels Van Zandweghe en Tim Brys donderdagnacht, om 2u50, een gooi kunnen doen naar olympisch eremetaal en eeuwige roem.