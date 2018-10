Filou Oostende verliest openingsduel van Patras

Oostende heeft woensdagavond in eigen huis zijn eerste wedstrijd in groep D van de Champions League basket met 84-93 (rust: 43-53) verloren van het Griekse Promitheas Patras.

Bij de kustploeg was Nemanja Djurisic met twintig punten de beste schutter. Bij de Grieken liet Rion Brown 21 punten noteren. Dinsdag wacht voor de Oostendenaren de verplaatsing naar het Italiaanse Bologna. De Belgische landskampioen zit in een van de vier groepen met daarin acht ploegen. De top vier plaatst zich voor de volgende ronde, de nummers vijf en zes van elke poule mogen naar de FIBA Europe Cup. Naast Oostende, Patras en Bologna zitten in groep D ook nog Straatsburg (Fra), Besiktas (Tur), Bayreuth (Dui), Olimpja (Sln) en Klaipeda