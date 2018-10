Filou Oostende verliest nipt van Slovenen

De kustploeg stond bij de rust in de Versluys Dôme 39-40 achter. Na een overtuigend derde kwart (22-16) namen de troepen van Dario Gjergja de leiding maar in het laatste kwart (12-23) gaven ze de overwinning alsnog uit handen. Nemanja Djurisic maakte 19 punten voor Oostende, vier meer dan Chase Fieler. Oostende verloor zijn eerste twee duels in groep D, tegen het Griekse Promitheas Patras (84-93) en het Italiaanse Segafredo Virtus Bologna (89-60), en won daarna van het Litouwse Neptunus Klaipeda (97-89). Op de vijfde speeldag, woensdag 7 november, trekken de kustboys naar het Duitse Medi Bayreuth. De top vier van de vier poules stoot door naar de achtste finales. De nummers vijf en zes bekeren verder in de Europe Cup, voor de nummers zeven en acht zit het Europese avontuur er na de groepsfase op.