Filou Oostende verliest nipt van Aalstar

Op de vierde speeldag van de tweede fase in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft landskampioen Oostende zich vrijdag laten verrassen. De West-Vlamingen leden een 71-68 nederlaag in Aalst.

Bij de rust was de stand in evenwicht in Aalst: 34-34. Okapi Aalstar had de beste start genomen (20-15), maar het tweede kwart was voor Oostende (14-19).

Voorsprong tot minuut van het einde

Na de pauze liep Oostende tot 50-54 uit en in het vierde kwart werd het verschil even vijf punten (55-60). Een minuut voor tijd had de kustploeg nog altijd het voortouw (66-68), maar Mihailovic keerde met een driepunter de situatie om, waarna Geukens en Vujocevic ook nog vanop de vrijworplijn konden scoren.

Met 20 punten was Mihailovic de topscorer van de partij, Geukens (16 ptn, 8 rbds), Vujocevic (13 ptn, 8 rbds, 5 assists) en Ivan Maras (10 ptn, 12 rbds) hadden ook een stevig aandeel in de zege. Bij Oostende waren Keye van der Vuurst de Vries (14), Loic Schwartz (13) en Pierre-Antoine Gillet (13) het best bij schot.

In de stand delen Antwerp en Bergen nog altijd de leiding met 21 punten. Oostende (20) volgt op één punt en heeft nog een inhaalwedstrijd te goed. Brussels is met 17 punten vierde, voor Aalst, Limburg United, Mechelen en Charleroi (16), Leuven (14) en Luik (11).