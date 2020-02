BCO start met een uitwedstrijd op 3 of 4 maart. Daarna volgt een thuismatch op 10 of 11 maart . Een eventuele derde partij wordt weer in Spanje afgewerkt. De winnaar van de ontmoeting gaat door naar de kwartfinales. Daarin wacht dan het Spaanse Zaragoza of het Litouwse Lietkabelis.