Daar kwam hij per wedstrijd tot 8,9 punten en 4,5 rebounds in gemiddeld 28 speelminuten. Jantunen maakt op regelmatige basis deel uit van de Finse nationale ploeg, met wie hij enkele weken geleden op oefenkamp in Japan nog uitkwam tegen de Belgian Lions. Jantunen is de tweede zomeraanwinst voor de kustploeg na de Amerikaanse spelverdeler Phil Booth.