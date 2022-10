Filmpjes Lamkel Zé krijgen staartje: gesprek met Antwerpse fans en bestuur

Hij krijgt twee wedstrijden schorsing, met uitstel, en moet ook een gesprek organiseren met Antwerp en haar supporters. Tijdens dat gesprek moet de strijd tegen racisme herhaald worden, en moet de Kameroener zijn verontschuldigingen aanbieden.

Na een wedstrijd waarin hij scoorde, uitdagend vierde, maar ook (racistische) beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg, vierde Didier Lamkel Zé de 2-1 uitbundig in de kleedkamer. Hij filmde zichzelf terwijl hij "fuck you" zegt en zijn middenvinger opsteekt aan "les gens d'Antwerp". In een tekstvak schreef hij ook "FUCK ANTWERP".

Binnen de tien werkdagen zal Lamkel Zé, die zich verontschuldigde ter zitting, in gesprek moeten met Antwerp en haar supporters. Gebeurt dat niet, wacht een extra schorsingsdag met uitstel.

Het Comité vond dat de Kortrijkzaan zijn voorbeeldfunctie als profvoetballer niet handhaafde. Het racisme en de beledigingen werden wel in rekening genomen met de uitspraak.