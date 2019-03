Op 20 en 21 april strijdt het Belgische Fed Cup team in Kortrijk tegen Spanje om hun plaats in Wereldgroep I bij de top 8 te behouden.

Vanaf 18 november strijdt het Belgische Davis Cup team in Madrid met 17 andere landen voor de titel in de eerste editie van de Davis Cup Finals. Tijdens een persmoment blikten de Belgische tennispers en kapitein Johan Van Herck vooruit naar de Fed Cup. Volgens Van Herck is de nederlaag tegen Frankrijk verwerkt. "Maar een goed resultaat tegen Spanje is nodig", luidde het. De tickets kosten 20 euro.