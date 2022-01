Na een achtste plaats op de Olympische Spelen in Tokio, en een 7de stek op het WK kortebaan in Abu Dhabi zet zwemster Fanny Lecluyse een punt achter haar topsportcarrière. Al zegt Fanny de zwemwereld niet helemaal vaarwel. Ze ging recent aan de slag als trainster bij KZK Spurs in Kortrijk, de club waar het voor haar destijds begon als jonge zwemster. Daarnaast is Lecluyse ook actief als leerkracht lichamelijke opvoeding.