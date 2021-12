Fanny Lecluyse plaatst zich voor finale 50m schoolslag

De Kortrijkse tikte in de eerste halve finale als derde aan in 29.85, achter de Finse Ida Hulkko (29.62) en de Zweedse Sophie Hansson (29.76). Gaspard werd zesde (op acht) in 30.10. Lecluyse stootte met de zevende chrono door naar de finale, Gaspard had de elfde tijd. De Russin Nika Godun, winnares van de tweede en laatste halve finale, zwom het snelste (29.42).

De 29-jarige Lecluyse heeft een pr van 29.74, de 19-jarige Gaspard is Belgisch recordhoudster met 29.70. de achtste en laatste reeks als vierde aan in 30.16, 42 honderdsten boven haar persoonlijke record (29.74 op 2 december 2015 in het Israëlische Netanya). Lecluyse zwom de negende tijd, 0.61 trager dan de Jamaicaanse Alia Atkinson (29.55) die zich de snelste toonde.

De finale wordt vrijdagnamiddag om 15u42 gezwommen.