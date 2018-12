Fanny Lecluyse naar finale 50 meter op WK

Fanny Lecluyse heeft zich zonet geplaatst voor de finale van de 50m schoolslag op het WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou. De Kortrijkzaanse klokte de zesde chrono (30.15) in de halve finales.

De Jamaicaanse Alia Atkinson klokte de snelste tijd met 29.54. De acht beste tijden stootten door naar de finale die woensdag (om 12u00 Belgische tijd) op het programma staat. In de reeksen zwom Lecluyse 30.34, de tiende tijd van alle deelneemsters. Haar Belgisch record is 29.74, gezwommen in december 2015 op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya. Twee jaar geleden werd Lecluyse op het WK in het Canadese Windsor achtste in de finale.

Lecluyse komt vrijdag in China nog in actie op de 100 meter schoolslag, zondag waagt ze in haar beste discipline, de 200 meter schoolslag, haar kans.

Vanluchene

Oostrozebekenaar Emmanuel Vanluchene, de tweede Belg in Hangzhou, duikt woensdag pas het zwembad in voor de 100 meter vlinderslag. Ook in de 100 meter wisselslag (donderdag) en de 100 meter vrije slag (zaterdag) komt de 26-jarige Vanluchene in actie