Fanny Lecluyse is vrijdag op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi op de zevende plaats geëindigd in de finale van de 50 meter schoolslag.

De Israëlische Anastasia Gorbenko ging met het goud aan de haal in 29.34. Lecluyse moest genoegen nemen met de zevende tijd (29.95; +00.61). Lecluyse tikte eerder in Abu Dhabi in de eerste halve finale als derde aan in 29.85. Ze stootte met de zevende chrono door naar de finale. Florine Gaspard tekende voor de elfde tijd en was uitgeschakeld. De 29-jarige Lecluyse heeft een pr van 29.74, de 19-jarige Gaspard is Belgisch recordhoudster met 29.70.