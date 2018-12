Famkes Merkem stunt tegen Essevee

In de tweede afdeling van het vrouwenvoetbal stond dit weekend een West-Vlaams duel op de agenda. Zulte Waregem ontving er FWDM, voluit Famkes Westhoek Diksmuide Merkem. Essevee stond derde en maakte jacht op de leidersplaats. Famkes Merkem bengelde onderaan in de rangschikking en kon de drie punten dus goed gebruiken. De bezoekers komen snel op voorsprong en maken het Essevee knap lastig. Na een uur staat het 1-3 en komt Waregem serieus onder druk. De tijd dringt en een ommekeer zit er niet meer in voor Zulte Waregem. Famkes controleert het slot van de wedstrijd en pakt de drie punten op het veld van Essevee. Een stunt van formaat.