Strive beweert dat de situatie van Mandel voor de overname rooskleuriger is voorgesteld dan ze in werkelijkheid was, en trekt de stekker eruit. Ze willen hun engagement tot het eind van dit seizoen nog wel bevestigen, maar eisen dat ook van de andere aandeelhouders. Die lijken dat niet meteen van plan, en dus dreigt voor Mandel United vereffening of zelfs een faillissement. Dan kan zelfs een degradatie naar eerste provinciale volgen. Vooral voor de 500 jeugdspelers is het nu bang afwachten.