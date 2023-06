Fabio Jakobsen wint 2de etappe van Baloise Belgium Tour in Knokke-Heist

Na 175,5 kilometer tussen Merelbeke en Knokke-Heist liet Jakobsen in een sprint op de Wandelaar zijn landgenoot Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) achter zich. Jasper De Buyst (Lotto Dstny) werd derde.

Jakobsen neemt ook de leiderstrui over van onze landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die op 4,1 kilometer van de streep ten val kwam. In de stand staat hij in dezelfde tijd als Van der Poel, maar als ritwinnaar is de leiderstrui voor Jakobsen. De Buyst volgt op zeven seconden. Vrijdag staat in Beveren de individuele tijdrit op het programma.