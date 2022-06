Fabio Jakobsen: "Ik win omdat ik de sprint op het juiste moment inzette"

Zege nummer 9 van het seizoen is binnen voor Fabio Jakobsen. De Nederlander nam op de Buitenkruisvest van Brugge de maat van iedereen na een massasprint in de Elfstedenronde.

Jakobsen hield onder anderen Caleb Ewan en Tim Merlier achter zich. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl lijkt dus meer dan klaar voor wat komt, met onder meer de Tour de France.

"Winnen is nooit gemakkelijk, al lijkt dat soms zo", reageerde Jakobsen. "Ik ben eigenlijk herbegonnen in de Ronde van Hongarije. Ik haspelde een oefenkamp af in Spanje met een deel van de ploeg als voorbereiding op de Tour de France. De benen waren daar goed, maar training is nooit hetzelfde als een wedstrijd. Het was goed om het lichaam vandaag weer even te prikkelen en de benen even te testen."

De laatste kilometer verliep heel chaotisch. "Er was die chicane nog in de laatste 2 kilometer", aldus Jakobsen. "Die liep van links naar rechts. Daar gaat de snelheid er natuurlijk volledig uit, maar je moet daar wel bij de eerste vijftien zitten. Yves Lampaert bracht me daarna goed naar voren. En plots kwam ook Florian Sénéchal piepen. Die trok meteen de sprint aan. Ik ben zelf begonnen op zowat 200 meter van de finish. Ik weet wat ik nog in de benen had. Ik voelde op een gegeven moment Caleb Ewan op links zou komen, maar ik had nog power te over om het te halen met een wiellengte voorsprong."

Er moest gesprint worden met wind op kop. Geen sinecure. "In dergelijke sprinten is timing heel belangrijk. Met meewind is de snelheid hoger. Een sprint duurt meestal tussen de 10 à 15 seconden. Met tegenwind is dat een meter of 200. Omdat ik eerder dan Ewan de sprint heb ingezet, win ik", besloot Jakobsen.

