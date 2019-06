Fabien Mercadal overtuigd door ambitie Cercle Brugge

"Het ambitieuze discours heeft me overtuigd", zo verklaarde kersvers Cercle Brugge-coach Fabien Mercadal (47) donderdag op zijn persvoorstelling in het Jan Breydelstadion.

De Fransman degradeerde afgelopen seizoen met Caen uit de Ligue 1, bij de Vereniging begint hij aan een eerste buitenlands avontuur. "Ik ben fier dat ik bij Cercle Brugge aan de slag kan. Het ambitieuze discours heeft me overtuigd, maar tegelijk voelde het hier ook aan als een familie. De voorbije jaren coachte ik verschillende clubs in Frankrijk. Toch heb ik veel wedstrijden bekeken in België, ook in Brugge."

"Bij Caen heb ik een lastig seizoen gehad, dit omwille van meerdere redenen. Zo was de voorbereiding niet goed, met enkele veranderingen in de directie en veel spelers die vertrokken waren. We hebben te snel nieuwe spelers gehaald. Het voorbije seizoen voelt als een mislukking."

Jonge kern

Mercadal is de opvolger van de begin vorige maand bedankte Laurent Guyot, eveneens een Fransman. "Ik heb enkele berichten met hem uitgewisseld, maar ik was op vakantie in Corsica waar het bereik van mijn smartphone niet ideaal was." Cercle Brugge beëindigde het voorbije reguliere seizoen op de dertiende plaats. Voorzitter Frans Schotte mikt volgend seizoen op de linkerkolom. "Momenteel is de kern waarover we beschikken erg jong", aldus Mercadal. "Die is uiteraard niet definitief. Maar we mogen niet overhaast te werk gaan op transfergebied. Ik verkies de tijd te nemen om spelers aan te trekken die bij Cercle passen en die complementair met elkaar zijn. Het is mijn betrachting om zowel jonge spelers, omringd door meer ervaren spelers, beter te maken als resultaten te behalen. Ik ben offensief ingesteld, al moet je ook rekening houden met de kwaliteiten van je spelers."