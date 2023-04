Expo Roeselare stelt groot scherm ter beschikking voor bekerfinale van Knack Volley Roeselare

2500 supporters van Knack Volley Roeselare volgen morgen de finale van de CEV cup van dichtbij. Maar niet iedereen kan in de zaal komen supporteren en dus kunnen zij de wedstrijd volgen vanop een groot scherm in de Expo van Roeselare.

Na de halve finale op 15 maart waren de tickets voor de finale van morgen binnen het uur al helemaal uitverkocht. Met 8.000 ticketaanvragen moest de club naar alternatieven zoeken om toch veel mensen bijeen te kunnen brengen.

Groot scherm

Dat alternatief vonden ze bij de buren van de Expo van Roeselare. Daar zijn ze volop bezig om een duizendtal extra toeschouwers te kunnen ontvangen. Morgen kan iedere volleyballiefhebber gratis de wedstrijd op een groot scherm volgen.

Hapjes en drankjes

Ook na de wedstrijd kan het publiek genieten van hapjes en drankjes. "Het enige dat door zal gaan in onze sportzaal 'Tomobelhal' is de match. De catering, drank en alle andere services gaan door in de expo. Onze vips eten in een vip lounge, maar andere supporters kunnen na afloop van de wedstrijd iets drinken in onze expo", zegt commercieel manager van Knack Roeselare Volleybal Nicolas Goemaere.

Lees ook