Vlietinck brak door onder Leko en maakte indruk op scouts uit Duitsland. Vorig seizoen wou Clement de speler echter niet laten gaan. Nu wordt hij dus voor één seizoen uitgeleend, voorwaarde was echter dat hij niet naar een andere topclub of Cercle mocht vertrekken. Vlietinck kan zaterdag met OH Leuven reeds debuteren tegen Racing Genk.