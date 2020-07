Ex-wereldkampioen stelt nieuwe olympische discipline voor in Nieuwpoort

In samenwerking met Wind & Watersport Vlaanderen gaf Sport Vlaanderen Nieuwpoort de voorbije week aan een selectie jeugdwindsurfers de unieke kans om 5 dagen op foilkamp te komen. Lesgever van dienst was Steven Van Broeckhoven, ex-wereldkampioen freestyle windsurfen: hij introduceerde de sport op het spaarbekken van Nieuwpoort.

Windfoilen is een nieuwe vorm van windsurfen waarbij de windsurfplank ongeveer een halve meter boven het water zweeft, in plaats van over het water. In november 2019 werd officieel beslist dat de nieuwe sport vanaf de Olympische Spelen van Parijs 2024 de discipline windsurfen zal vervangen.