Ex-Belgian Cat Hanne Mestdagh basket straks bij Kortrijk Spurs

Hanne Mestdagh versterkt komend seizoen het Dames A-team van de Kortrijkse basketbalclub House of Talents Spurs. De Ieperse besliste enkele dagen geleden om een punt te zetten ...

Mestdagh staat vooral bekend als een shotter en driepuntspecialiste. De 29-jarige forward van 1.78m debuteerde bij de nationale ploeg in 2014 onder Daniel Goethals en verzamelde niet minder dan 103 caps.

Ze maakte deel uit van het team dat brons won op de EK's van 2017 & 2021 en 4de werd op het WK van 2018. Ook op de Olympische Spelen vorig jaar was ze er bij.

"Thuis"komen

De voorbije seizoenen kwam de 29-jarige speelster uit voor Namen tot ze vorig jaar haar eerste Europese clubavontuur aanging. Dat bracht haar bij drie verschillende teams: het Spaanse Las Palmas, het Poolse Lublin en het Duitse Saarlouis.

Nu komt ze dus thuis in de Kortrijkse Lange Munte waar ze vele matchen speelde met de Cats. Hanne Mestdagh deelt het nieuws op haar Instagram met de tekst: 'Let's do this'.