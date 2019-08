Everton FC verhuurt Fraser Hornby aan KV Kortrijk

De jonge Fraser Hornby komt uit de jeugdopleiding van Northampton Town F.C.. In 2014 tekende hij een contract bij de Engelse Premier Leagueclub Everton FC.

In het seizoen 2016-2017 speelde Fraser Hornby 17 wedstrijden met de U18 van Everton FC en scoorde hij 13 doelpunten, waarmee een 5e plaats behaald werd. Het seizoen nadien startte hij ophetzelfde elan het seizoen met de U18 en werd al snel doorgeschoven naar de U23. In dat seizoen debuteerde hij ook met het A-elftal van Everton FC. Hij speelde 90 minuten in de met 0-3 gewonnen poulematch van de Europa League tegen Apollon Limasol.

Vorig seizoen speelde hij kampioen met de U23 van Everton FC in de Premier League 2 en won hij de Engelse Beker.

Fraser Hornby doorliep reeds alle jeugdreeksen van de Schotse nationale ploeg. Momenteel speelt hij bij de U21 van Schotland en scoorde hij 6 doelpunten in 9 wedstrijden. Waaronder een hattrick tegen Andorra en 2 doelpunten tegen Nederland in de met 1-2 gewonnen EK-kwalificatiematch.

Fraser Hornby stond in de belangstelling van heel wat Championship clubs, maar koos dus uiteindelijk voor de stap naar KV Kortrijk. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen met optie tot aankoop. Hij zal met het nummer 9 spelen.