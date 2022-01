Het 76e Herfstcriterium in Oostrozebeke krijgt er een wedstrijd bij. Remco Evenepoel, de laatste winnaar van het criterium in Oostrozebeke, maakte via een videoboodschap bekend dat de manneneditie vooraf zal gegaan worden door een criterium voor dames.

"Zoals jullie misschien nog weten ben ik de laatste winnaar van het Herfstcriterium van Oostrozebeke. Dat is wel al een poosje geleden. Namelijk van 2019", stelde Remco Evenepoel in de bewuste videoboodschap. "We hebben goed nieuws. Dit jaar kan het criterium weer plaatsvinden op 3 oktober maar voor de editie van de elite mannen zullen ook de vrouwen een criterium rijden. Dat is heel fijn want zo komt het vrouwenwielrennen ook nog wat meer in de kijker te staan. Het programma doorheen de dag zal hiermee meer gestoffeerd zijn. Mocht ik aanwezig kunnen zijn, als mijn programma het toelaat, dan zal ik opnieuw meerijden en proberen te strijden om mijn titel te verdedigen. Ik hoop dan dat we daar met zoveel mogelijk mensen aan de start staan en dat de fans opnieuw de sfeer kunnen beleven zoals voorheen."

Eibrtpolen wint steeds maar aan populariteit en wij wilden met ons organisatiecomité zeker mee op de kar springen. Wie allemaal aan de start zal staan bij de vrouwen of mannen kunnen wij nog niet zeggen. Daarvoor is oktober nog te ver af maar wij zullen natuurlijk ons uiterste best doen om opnieuw een schitterend deelnemersveld bijeen te krijgen in Oostrozebeke", meldt Chris De Vos van het organiserende comité.

Op de erelijst van het Herfstcriterium prijken onder andere de namen van Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Timothy Dupont, James Vanlandschoot, Niko Eeckhout, Tyler Farrar, Jurgen Vandewalle, Leif Hoste, Tom Steels, Rudy Dhaenens, Claudy Criquielion, Freddy Maertens, Herman Vanspringel en Roger De Vlaeminck.