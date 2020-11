Europese titel voor Eli Iserbyt

Eli Iserbyt heeft voor het eerst in z'n carrière een kampioenentrui te pakken bij de profs. De Bavikhovenaar was in het Nederlandse Rosmalen de beste in het EK veldrijden. na een slijtageslag pakte Michael Vanthourenhout knap het zilver.

De omloop in Rosmalen, bij 's Hertogenbosch, is de eerste grote afspraak van het seizoen met de Europese witte trui als inzet. Een parcours met veel bochten en hindernissen. technisch en dus in het voordeel van Eli Iserbyt, de topfavoriet zo vroeg in het seizoen. De Belgen maakten hun rol ook waar en namen de wedstrijd meteen in handen.

Iserbyt vol gas

Een slippertje van Eli iserbyt in de tweede ronde leek even het pad te effenen voor Toon Aerts maar Iserbyt kon meteen z'n foutje rechtzetten en weer aanpikken. Meer nog, de Bavikhovenaar legde het tempo echt hoog en de anderen (Aerts, Sweek, Van der haar en Soete) konden hem niet volgen. Toch kreeg Iserbyt geen gewonnen spel want Michael Vanthourenhout had absoluut zijn dagje en was de enige die het tempo van Iserbyt aan kon.

Slijtageslag

In de achtergrond probeerde Van der Haar nog de kloof te dichten maar de Nederlander kreeg met Sweeck een blok aan het been. Voorin had Iserbyt het lastiger dan hij misschien zelf gedacht had met Michael Vanthourenhout. Pas in de voorlaatste ronde moest z'n ploegmaat kraken en kon Iserbyt een veilige voorsprong bijeen fietsen. Vanthourenhout hield z'n tweede plaats vast voor Van der Haar.

Eerste trui

Iserbyt pakt in Rosmalen zijn allereerste kampioenentrui bij de profs, na twee wereldtitels en een tweede plaats bij de beloften op het WK. Vorig jaar pakte Iserbyt ook al zilver op het Europees kampioenschap.