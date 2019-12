Essevee wint, Cercle Brugge verliest

Charleroi begon snedig aan de partij tegen Cercle. Gholizadeh lukte op de achterlijn een panna bij Dekuyper, waarna de Iraniër teruglegde op Bruno. Die knalde de 1-0 tegen de touwen. Even later pakte Gholizadeh uit met een gevaarlijk afstandsschot, Cercle-doelman Hassen duwde het leer tegen de paal. Ook in de tweede helft haalde Charleroi al vroeg de trekker over. Gholizadeh zette een een-tweetje op met Morioka, om vervolgens de 2-0 in doel te lepelen. Een verre trap van Peeters bracht Cercle Brugge bijna weer in de wedstrijd, maar de paal behoedde Charleroi voor de 2-1. In het slot stuurde Hendrickx Fall diep. Die omspeelde Hassen en rondde het keurig af. De Carolo's zijn al tien wedstrijden ongeslagen.

De door blessureleed geplaagd Berahino stond bij Zulte Waregem voor het eerst aan de aftrap sinds eind oktober. Met een overhoeks schot liet hij de netten al in de zevende minuut trillen. Essevee ging nadrukkelijk op zoek naar de 2-0, Govea trapte op de paal. Maar het was STVV dat op gelijke hoogte kwam, via De Bruyn. Beide teams leken te gaan rusten bij 1-1, maar dat was buiten Govea gerekend. De Mexicaan borstelde een vrije trap in de kruising, waardoor het team van Francky Dury opnieuw aan de leiding kwam. Govea was nog niet uitverteld en met een streep vroeg in de tweede helft zette hij de 3-1 op het scorebord. STVV mocht alle hoop opbergen toen De fauw er vanaf de strafschopstip 4-1 van maakte. Sissako zette de kers op de taart. De Truienaars leden hun vijfde nederlaag in zes wedstrijden.

In de stand klimt Charleroi met 35 punten voorlopig naar de vierde stek. Zulte Waregem is zesde met 31 punten. STVV staat vier plaatsen lager. Cercle Brugge is laatste met acht punten.

Lees ook: