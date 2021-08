Essevee versterkt zich met Gambiaanse aanvaller

De Gambiaanse aanvaller komt over van FK Pohronie in Slovakije en tekent een contract van vier seizoenen aan de Gaverbeek. Fadera maakte vorig jaar zijn debuut in de Slowaakse hoogste klasse en speelde er ondertussen 26 wedstrijden waarin hij vijf keer kon scoren en evenveel assists wist te geven. “Met de komst van Alieu Fadera zijn we tevreden dat we opnieuw een talentvolle speler de kans kunnen geven zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau”, vertelt Eddy Cordier. Deze jonge speler kan voorin overal worden uitgespeeld en liet alvast op fysiek en atletisch vlak een veelbelovende indruk.