Bostyn (27) kwam in 2014 over van Roeselare. Hij begon dit seizoen op de bank als stand-in voor Eike Bansen maar kreeg vanaf eind september, na het 0-6 verlies tegen Club Brugge, het vertrouwen van coach Dury. Inmiddels hield hij al vier de keer de nul. "De sterke prestaties van Bostyn worden nu ook beloond met een contractverlenging bij Essevee. Proficiat Louis!", klinkt het bij de nummer negen in het klassement.