Essevee moet Sissako nog langer missen

De club bevestigt dat de 22-jarige middenvelder met een aandoening aan de longen kampt. Sissako ontbreekt al zowat een maand in de selectie van Francky Dury. "Hij moet twee tot vier weken volledig rusten en mag daarna opnieuw conditioneel opbouwen. Effectief deelnemen aan de trainingen zal nog even op zich laten wachten", stelt Essevee. "De medische staf volgt de evolutie van Abdoulaye van dichtbij op. Alles verloopt gunstig maar een goede opvolging is noodzakelijk voor een volledig herstel van de middenvelder." Sissako speelt sinds 2019 voor Zulte Waregem. Dit seizoen kwam hij al 21 keer in actie.