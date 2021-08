Essevee haalt met Dereck Kutesa een extra flankspeler

SV Zulte Waregem bereikte een akkoord met Stade Reims uit de Franse Ligue 1 over Dereck Kutesa. De Zwitserse flankspeler van 23 wordt voor één seizoen gehuurd met aankoopoptie. Het is de achtste transfer die Essevee deze zomer realiseert.

Dereck Kutesa sluit vandaag aan bij de kern van coach Francky Dury. De Zwitser speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden in de Ligue 1 en was daarbij goed voor één doelpunt en twee assists. De rechtsvoetige belofte-international maakte eerder het mooie weer bij FC Sankt Gallen en FC Basel in Zwitserland.

Ik heb meteen het gevoel dat de trainer, de volledige club en het management geloven in mijn kwaliteiten”, klinkt het bij Dereck. “Ik sprak met Wout Faes, Thomas Foket en Thibault De Smet over Zulte Waregem en zij waren erg lovend. Ik ben dan ook erg blij om hier te zijn.”

“Het was geen geheim dat we op de flank nog op zoek waren naar een extra speler”, vertelt Eddy Cordier. “Met Dereck hebben we opnieuw iemand aangetrokken die past binnen onze filosofie en speelstijl.”