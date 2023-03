Enorme ontlading bij supporters Karel Sabbe

Familie, vrienden en supporters van Karel Sabbe volgden in Waregem samen de laatste ronde van de Barkley Marathons. Een zenuwslopende nacht, want het was telkens uitkijken naar een nieuw bericht over de tussenstand en dan weer wachten en nagelbijten.

Maar bij zijn aankomst was de ontlading enorm.

"Bijzondere atleet & uitzonderlijke prestatie"

"Heel spannend. Het is niet te beschrijven, echt niet"; zegt Vivianne Vanlerberghe, de mama van Karel Sabbe. "Je moest hier gezeten hebben om te weten hoe het voelt. Op een bepaald moment, 20 minuten voor de cutoff was het hier muisstil."

Emma Vandoorne, vrouw van Karel Sabbe: "Ik ben niet zo stressbestendig op dat vlak. Het was heel stresserend en de ontlading was dan ook gigantisch toen hij op het nippertje finishte. De vele supporters zijn erin blijven geloven en Twitter ontploft met gelukwensen voor een heel bijzondere atleet en een uitzonderlijke prestatie."

"Het is meer dan een fysische prestatie", vertelt supporter Frank Decorte. "Ik denk dat het vooral ook een mentale kwestie is om eigenlijk al die ontberingen te doorstaan, niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook in de voorbereiding om een dergelijk resultaat te kunnen neerzetten."

Spannend tot het einde

Tot op het einde bleef de twijfel knagen of Karel Sabbe binnen onder de toegelaten maximum tijd van 60 uur zal binnen komen.

Jan Sabbe, broer van Karel: "Ik ga ervan uit. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij er alles zal aan doen dat hij het haalt, absoluut."

Het is lang wachten op een tussenstand, maar tegen half elf is het zover. Het laatste controlepunt, de watertoren is in zicht.

En nu kunnen we zelfs zien dat Karel Sabbe alles onder controle lijkt te hebben.

Vivianne Vanlerberghe, mama van Karel Sabbe: "We zijn fier en euh… trots. En ongelofelijk zenuwachtig? Ja, heel zenuwachtig. Verschrikkelijk. Het is daarom dat we gepaddeld hebben om de spanning er wat uit te krijgen."

Het werd een thriller tot het einde. En dat bleek ook uit de vele tweets die elkaar op een groot scherm opvolgen.

Supporter Hilde Breda: "Voor mij is dat… Ik heb een zoon die zelf marathons loopt, maar dit is 10 keer erger. Ik zou niet graag hebben dat mijn eigen kind dit doet, echt waar."

Hoe dan ook, met een bovenmenselijke prestatie vervoegt Karel Sabbe de Hall of Fame van de Barkley Marathons, de zwaarte ultraloop in de wereld.

