Enkel Club Brugge en Zulte Waregem pakken punten

Eupen - Club Brugge (0-4)

Voor spanning moesten de voetballiefhebbers zondagnamiddag niet in Eupen zijn. Halfweg de eerste helft stond de landskampioen immers na twee dolle minuten al 0-2 voor. Hans Vanaken zorgde na 22 minuten voor de openingstreffer, een minuut later zette man in vorm Krépin Diatta met zijn eerste treffer voor Club Brugge de 0-2 op het scorebord. Op slag van rusten zorgde aanvoerder Ruud Vormer er met een rake vrije trap (0-3) voor dat de tweede helft overbodig werd.

De score had in de eerste 45 minuten nog hoger kunnen oplopen, want in de beginfase van de wedstrijd had de videoref een strafschop voor de Bruggelingen geannuleerd, nadat scheidsrechter Bram Van Driessche een denkbeeldige overtreding van Castro-Montes op Vanaken had gefloten. Gelukkig hadden de bezoekers zin om het spektakel te verzorgen en na de kampwissel maakte Vanaken er met zijn tweede van de avond al snel 0-4 van.

Waasland-Beveren - Zulte Waregem (1-1)

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Zulte Waregem was de enige zonder inzet. Beide teams waren al zeker van het behoud en speelden een oefenduel met het oog op Play-off 2. De match op de Freethiel eindigde op 1-1. Franko Andrijasevic (74.) wiste het openingsdoelpunt van Theo Bongonda (68.) uit.

Anderlecht - KV Kortrijk (2-0)

Anderlecht kreeg met KV Kortrijk, mathematisch nog in de running voor Play-off 1, een verraderlijke tegenstander op bezoek in het Astridpark. Na twintig minuten schilderde Gerkens een voorzet op het hoofd van de vrijstaande Zulj, maar de Oostenrijker kopte onbegrijpelijk naast. Paars-wit had het overwicht, maar slaakte op het halfuur een zucht van opluchting. Een kopbal van Stojanovic werd door Obradovic van de lijn geveegd en de rebound van Avenatti strandde over doelman Didillon op de lat. Even later stelde Sven Kums (33.) orde op zaken. De aanvoerder sneed van op links naar binnen en krulde het leer netjes in de verste hoek: 1-0. Op slag van rust greep Bolasie zijn kans, maar zijn pegel spatte via de vingertoppen van goalie Bruzzese uiteen op de lat.

Na een dominante eerste helft kwam RSCA in de tweede helft meteen goed weg. Chevalier stiftte de bal over Didillon op de lat, Avenatti duwde de rebound binnen maar liep buitenspel. Het was bibberen in het Astridpark, maar Kums (70.) trok de drie punten over de streep. Met een schitterende vrijschop krulde hij zijn tweede van de avond binnen. Paars-wit is daardoor zeker van Play-off 1.

AA Gent - KV Oostende (2-1)

Voor AA Gent volstond enkel winst tegen het zwalpende KV Oostende om de kansen op Play-off 1 gaaf te houden. Voor eigen publiek openden de Buffalo's gretig en dat leverde al in de derde minuut de openingstreffer op. Doelman Dutoit duwde het botsende schot van Sorloth recht in de voeten van de inlopende Roman Yaremchuk, die de 1-0 makkelijk binnentikte. AA Gent liet op een poging van Dompé na nog weinig zien in de eerste helft, en Oostende profiteerde. Met een wereldgoal spijkerde Bojan Nastic (43.) de 1-1 voorbij een kansloze Kaminski.

Na de pauze liet de thuisploeg een snel openingsdoelpunt optekenen. Dompé (50.) kwam na een doorsteekpass van Odjidja alleen voor Dutoit en krulde de 2-1 beheerst binnen. Niet veel later likte een volley van David de buitenkant van de paal. Kansen genoeg op de 3-1, maar die viel niet meer. De Buffalo's zijn zesde, en hebben op de slotspeeldag genoeg aan een gelijkspel op bezoek bij STVV om dat laatste ticket voor Play-off 1 binnen te halen.

Cercle Brugge - Standard (1-2)

Standard stond op een zucht van Play-off 1, maar moest tegen Cercle Brugge wel nog het ticket veiligstellen. Zonder Carcela hadden de Rouches het niet onder de markt in het Jan Breydelstadion, maar via Renaud Emond (17.) viel toch het verlossende openingsdoelpunt. Doelman Nardi ging onder een corner door en de spits trapte simpel in het dak van het doel. Emond (35.) toonde zich dodelijk efficiënt, want na een slim hakje van Lestienne zette hij de 0-2 op het scorebord.

Na de pauze was het lang wachten voor een eerste doelkans. Lestienne nam de vuisten van Nardi op de proef. Aan de overzijde strafte Irvin Cardona (66.) een foutje van Cavanda af om de aansluitingstreffer te scoren. Standard hield stand, stelt zijn deelname aan Play-off 1 veilig en wipt over Antwerp naar de derde plaats.