Enkel Cercle Brugge kan winnen

In Play-off 2 groep A verloor KV Oostende zaterdagavond met 1-0 tegen dichtste concurrent STVV. Zulte Waregem pakte in groep B in extremis een punt tegen Moeskroen. Kortrijk verloor met 0-1 tegen Union. In het overbodige treffen tussen Cercle Brugge en Waasland-Beveren won de thuisploeg met 3-2...

STVV- KV Oostende: 1-0

STVV domineerde thuis tegen Oostende de hele partij. Na rust wierp dat zijn vruchten af. Een treffer van Sekine werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar na 57 minuten knikte Sylla alsnog de 1-0 op het bord. Ook na de openingsgoal behield STVV het beste van het spel. De Truienaars trokken de krappe zege over de meet en tellen na vier speeldagen 10 punten. Eerste achtervolger Oostende heeft zes punten.

Zulte Waregem - Excel Moeskroen: 2-2

In Zulte Waregem-Moeskroen was het wachten tot na rust voor een eerste treffer. Moeskroen-aanvoerder Mohamed bracht de bezoekers met een knap afstandschot op 0-1. Bij de thuisploeg had Bürki het voorbeeld van Mohamed goed bestudeerd en ook de Zwitser trof raak met een schot van buiten de zestien. Moeskroen kwam tien minuten voor tijd een tweede keer op voorsprong via Boya. De Kameroener profiteerde van het geharrewar voor het doel van Bostyn om de 1-2 op het bord te zetten. Het slotakkoord was toch weer voor Zulte Waregem. Henrik Björdal trapte drie minuten in blessuretijd de 2-2 eindstand tegen de touwen. Voor Zulte Waregem is het al het derde gelijkspel in vier wedstrijden in Play-off 2. De groepswinst voor de mannen van Francky Dury is hiermee ook mathematisch weg.

KV Kortrijk - Union: 0-1

Kortrijk toonde zich voor rust de beste tegen Union, maar benutte zijn kansen niet. Op het uur deed Selemani dat voor Union wel. Hij trapte van dichtbij zijn zesde in Play-off 2 tegen de netten. De partij ging in het slot op en neer, maar scoren lukte niet meer en Union pakte zijn vierde zege op rij. De Brusselaars lopen met het maximum van 12/12 drie punten uit op eerste achtervolger Kortrijk.

Cercle Brugge - Waasland Beveren: 3-2

In het Jan Breydelstadion verwenden Cercle Brugge en Waasland-Beveren wel al vroeg hun supporters. Boljevic bracht de bezoekers na twee minuten op voorsprong, maar op kwartier was Gakpé er ook met de gelijkmaker. Na de pauze scoorde Bruno (53.) vanop de stip. Boljevic (68.) miste aan de overkant zijn elfmeter, maar de Beverse gelijkmaker kwam er drie minuten later alsnog via Andrijasevic. Na rode kaarten voor Boljevic en Caufriez moest Waasland-Beveren de slotminuten met z'n negenen afwerken. Cercle Brugge kon daar in de toegevoegde tijd nog van profiteren. Invaller Alioui bezorgde de Bruggelingen in extremis de volle buit, 3-2.