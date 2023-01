Engelsman Scott Parker is de nieuwe hoofdcoach van Club Brugge

De Engelsman Scott Parker (42) is de nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. De Britse ex-international leidde Fulham en Bournemouth naar de Premier League en wordt de eerste Engelse coach ooit bij blauw-zwart.

De 18-voudige Engelse international volgt Carl Hoefkens op, die woensdag ontslagen werd na tegenvallende prestaties in de Belgische competitie. Het bestuur van Club Brugge kiest nu voor Scott Parker, een gerenommeerde naam in het Engelse voetbal. De Londenaar heeft al twee titels op zak als coach in de Championship, de Engelse tweede klasse, en moet nu proberen om blauw-zwart uit haar crisis te halen.

Niet de hoofdkandidaat

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert gingen na het ontslag van Hoefkens in eerste instantie vol voor Deens bondscoach Kasper Hjulmand en Steven Gerrard. Beide gingen ze niet in op de interesse van Club Brugge. Scott Parker deed dat wel. De voormalige middenvelder en ex-speler van onder meer Chelsea, Newcastle en Tottenham zat sinds eind augustus zonder club. Hij werd ontslagen bij Bournemouth na een historische 9-0 nederlaag tegen Liverpool en afstraffingen tegen Man City en Arsenal. Parker spaarde zijn kritiek voor het bestuur en hun transferpolitiek toen niet. Al vanaf de voorbereiding klaagde hij dat zijn team niet competitief genoeg was voor de Premier League.

Welcome, Scott Parker!



De Engelsman werd zonet aangesteld als onze nieuwe hoofdcoach. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 31, 2022

Veel balbezit en intensiteit

Codewoorden bij de nieuwe coach van blauw-zwart zijn balbezit en intensiteit. Parker staat voor verzorgd voetbal en kiest bij Club Brugge waarschijnlijk ook voor een 4-3-3 opstelling met hoge backs. Scott Parker geeft ook veel kansen aan de jeugd. Bij Bournemouth nam hij maar liefst vijftien jeugdspelers mee op stage met de eerste ploeg. Interessant voor de jongens van Club NXT.

Maandag volgt meteen de eerste werkdag voor Parker. Zondag staat hij voor een belangrijke opdracht op het veld van leider KRC Genk.