Engelse Clement coacht voortaan Cercle

Na lang wachten heeft Cercle Brugge eindelijk z’n nieuwe trainer, de opvolger voor Bernd Storck. Het is een 48-jarige Engelsman, Paul Clement.

Paul Mitchell, de technisch directeur van Monaco, had aangekondigd dat hij de tijd wilde nemen om de juiste man te vinden als hoofdtrainer voor Cercle Brugge. En die tijd heeft hij genomen, hopelijk met resultaat. Monaco wil vooral een scenario als vorig jaar vermijden bij groen-zwart.

Paul Clement – niet te verwarren met Philippe Clement van Club Brugge uiteraard – is een man met aardig wat adelbrieven. Hij was jarenlang vaste assistent van Carlo Ancelotti bij tal van Europese topclubs zoals PSG en Bayern Munchen. Bij Real Madrid werkte hij samen met Zinédine Zidane. Als hoofdcoach werkte hij onder meer bij Reading, Derby County en Swansea City. Daar was hij minder succesvol. Bij Reading werd hij eind december ontslagen.