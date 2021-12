Emma Plasschaert zeilt naar 2de wereldtitel

Zeilster Emma Plasschaert uit Oostende is in Oman voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene geworden in de Laser Radial-klasse.

Plasschaert telde na de elf regatta's 71 punten en pakte zo de wereldtitel, voor de Poolse Agata Barwinska, die ook met 71 punten afsloot. De Litouwse Viktorija Andrulyte (73) maakte de top drie vol. De Nederlandse Marit Bouwmeester, viervoudig wereldkampioene en titelhoudster, was afwezig.

De 28-jarige Plasschaert is de nummer twee van de wereld. In 2018 werd ze al wereldkampioene in Denemarken en afgelopen zomer greep ze met een vierde plaats na een erg spannende medalrace nipt naast de medailles op de Spelen van Tokio.

Op de finaledag eindigde de West-Vlaamse als vierde in de negende regatta, als zevende in de tiende regatta en als derde in de elfde en laatste regatta, goed voor een eerste plaats in de eindafrekening. Vorig jaar werd Plasschaert negende op het WK.