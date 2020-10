Emma Plasschaert zakt naar achtste plaats na tweede dag EK Zeilen

De Oostendse Emma Plasschaert is vrijdag van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de tweede dag van het EK zeilen Laser Radial in het Poolse Gdansk.

Plasschaert, vorig jaar derde op het EK in Porto, werd vierde en vijfde in de regatta's van de dag en telt voorlopig veertien punten.

Deense titelhoudster domineert

Voorlopig domineert titelhoudster Anne-Marie Rindom uit Denemarken het EK. Ze won, net als donderdag, de twee regatta's van de dag en leidt met een perfect rapport van drie punten.De Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester, vorig jaar vice-Europees kampioene, volgt als tweede met zeven punten. De Poolse Agata Barwinska is derde met acht punten.

Isabelle Dompas, de tweede Belgische in Polen, is voorlopig 105e op 107 deelneemsters na een 51e en 48e plaats vrijdag. Ze telt in totaal 152 punten.

Mannen

Bij de mannen, in de Laser-categorie, won William De Smet twee plaatsen. Hij is nu elfde na een zevende en vijfde plaats vrijdag. De Smet telt 21 punten. Wannes Van Laer, ook uit Oostende, zakte terug van de 20e naar de 46e plaats, met 57 punten. Hij werd op de tweede dag 12e en 23e. De Kroaat Filip Jurisic leidt met zeven punten. Het EK loopt nog tot volgende week dinsdag.