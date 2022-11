Emma Plasschaert verkozen tot Oostends sportvrouw van 2022

Met deze trofeeën wil de stad Oostende haar atleten en sportploegen in de kijker zetten. Voor deze editie werd er gekeken naar de sportprestaties tussen september 2021 en augustus 2022.

De trofee voor de beste Oostendse sportvrouw is voor Emma Plasschaert. De zeilsters werd voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen. Bij de mannen gaat de prijs naar de roeier Marlon Colpaert. Hij behaalde goud op het BK en werd ook Europees kampioen in het dubbeltwee voor lichte heren.

Bij de beste jeugdsporter gaat de trofee naar Brent Deklerck, hij is gymnast bij Willen is Kunnen Oostende. Deklerck behaalde goud op de dubbele minitrampoline tijdens de World Age Group Games wat geldt als het officieuze jeugd WK. Ook op het Ek presteerde hij goed, maar moest tevreden zijn met de tweede plek. Voor de beste jeugdsportster werd er gekozen voor Julie Van Hauwaert van TTC Zandvoorde, zij behaalde de Belgische titel bij de junioren.

De beste sportploeg was Filou Basketbalclub Oostende. BCO is al 50 jaar onafgebroken actief in de hoogste klasse van het basketbal en won een elfde titel op rij. Het junioren damesteam van KRNSO werd gekozen als beste jeugdsportploeg. Vorig jaar mocht het team pronken met verschillende gouden medailles op het Belgisch Kampioenschap.

Nieuwe trofee voor bijzonder sportprestaties

Er is ook dit jaar een nieuwe prijs, de prijs voor meest bijzonder sportprestatie. Die prijs ging naar de G-boogschutter Ruben Vanhollebekke. Hij is lid van het Koninklijk Hoofdgild Sint Sebastiaan Oostende en werd Europees en wereldkampioen.

Speciale aandacht voor Olympiër Sandrine Tas

Er was extra speciale aandacht voor Sandrine Tas. De Oostendse skeeleratlete nam deel aan de voorbije Olympische Winterspelen, waar ze op vier afstanden in het snelschaatsen in actie kwam. Ze is lid van Zwaantjes Roller Club en mikt op de volgende winterspelen in Italië op de massastart.