Emma Plasschaert traint in Australië

De ex-wereldkampioene in de Laser Radial heeft 'down under' uitstekende trainingsfaciliteiten. "Het is hier heerlijk vertoeven met vandaag opnieuw 30 graden en zo'n 15 knopen. Perfect zeilweer, echt wel een droom", vertelt ze tijdens een videoconferentie vanuit Sydney.

Voor Plasschaert naar Australië vloog, werkte ze in Europa enkele competities af zoals de Duitse Kieler Woche en het EK in Polen. "Hoewel we in Oostende met het Belgische team gewoon mochten doortrainen, was het toch een aparte voorbereiding", zegt Plasschaert. "Zo kon mijn coach, die in Portugal woont, de eerste drie maanden niet naar België komen. We deden de analyses via video. Tijdens de competities kom je dan plots weer al die andere landen tegen, en daardoor kan ik nu wel inschatten hoe het met mijn niveau is gesteld. Uit het EK, wat voor mij toch een ontgoochelend resultaat was (tiende, red), hebben we geleerd wat nog werkpunten zijn. We zijn nu heel gefocust om daaraan te werken. Het was belangrijk om nog eens tegen de lamp te lopen, te beseffen dat niet alles vanzelf zal gaan. Daar haal ik vertrouwen uit voor de Spelen."

De komende twee maanden blijft Plasschaert in Australië. Ze zal er deelnemen aan enkele wedstrijden. "Het is geen internationaal niveau maar je blijft wel in het ritme en daar ben ik heel tevreden mee", benadrukt ze. "Eens terug in België is het nog afwachten. Er is in het zeilen nog geen vastomlijnde kalender maar ik heb er wel vertrouwen in dat de kampioenschappen kunnen doorgaan, onder het nieuwe normaal uiteraard met alle maatregelen."